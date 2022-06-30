ЦБ представил обновленную банкноту в 100 рублей

Российские кредитные организации в апреле попросили Центробанк РФ отложить ввод новых банкнот в связи с проблемами с поставкой и техподдержкой необходимого иностранного оборудования. ЦБ планирует выпустить новые банкноты в период с 2022 по 2025 год. Так, эмиссия новых 100 рублей будет совершена в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024-м, а десять и 50 рублей — в 2025 году.