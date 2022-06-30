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1 час назад

Банк России представил модернизированную банкноту в 100 рублей

Вечерняя Москва

Центробанк представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом стало известно в четверг, 30 июня.

ЦБ представил обновленную банкноту в 100 рублей
Фото: cbr.rucbr.ru

Тематическая пресс-конференция, на которой публике показали банкноту, началась в 11:00.

В мероприятии принимают участие заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей Белов и генеральный директор акционерного общества «Гознак» Аркадий Трачук. Принять участие в пресс-конференции могут только представители средств массовой информации, передает ТАСС.

Российские кредитные организации в апреле попросили Центробанк РФ отложить ввод новых банкнот в связи с проблемами с поставкой и техподдержкой необходимого иностранного оборудования. ЦБ планирует выпустить новые банкноты в период с 2022 по 2025 год. Так, эмиссия новых 100 рублей будет совершена в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024-м, а десять и 50 рублей — в 2025 году.

Ассоциация банков просила отложить ввод купюр, ссылаясь на то, что несколько компаний — поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили работать в России.

Экономика,Аркадий Трачук,Сергей Белов,Гознак,Банк России,
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