Банк России на пресс-конференции в четверг продемонстрировал новую купюру в 100 рублей. Так, на лицевой стороне изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. Об этом сообщает РИА Новости.

О планах выпустить модернизированные банкноты в обращение в период 2022-2025 годов Центробанк сообщил в прошлом году. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

Как ранее сообщал ЦБ, обновленные банкноты на протяжении как минимум ближайшего десятилетия будут обращаться параллельно со всеми видами существующих купюр и их различными модификациями.

Зампред ЦБ Сергей Белов сообщал о готовности Банка России предоставить банкам

длительный срок адаптации оборудования для обращения новой банкноты в 100 рублей.