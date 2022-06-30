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59 минут назад

Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

Лера Букина

Средняя ставка по ипотеке в российских банках в мае продемонстрировала минимальный уровень в 6,17%, тогда как срок кредитования стал рекордным — 22 года и восемь месяцев, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась на 1,47 процентного пункта — до 6,17%. Данное значение является историческим минимумом с 2018 года.

Срок кредитования увеличился до максимальных 272,3 месяца, или 22 года и восемь месяцев. За май показатель вырос почти на девять месяцев. Ситуация обусловлена замедлением ипотечного кредитования в России.

Сегодня Центробанк сообщили об уменьшении выдачи ипотечных кредитов банками в прошлом месяце. Показатель снизился на 25,9% в сравнении с апрелем — до минимальных 36,6 тысячи ссуд. Что касается объема выданной ипотеки, то он снизился на 13,6% — до 139,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что российские банки приступили к выдаче ипотечных кредитов для рефинансирования. Примечательно то, что часть из них отказывается от ограничений по сроку действия предыдущего договора. Так, рефинансирование жилищных кредитов с 27 июня запустил ВТБ. Речь идет о рефинансировании по ставке 10,5% с послаблениями для тех, кто взял кредит по высоким ставкам (с 1 марта по 25 июня).

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