Средняя ставка по ипотеке в российских банках в мае продемонстрировала минимальный уровень в 6,17%, тогда как срок кредитования стал рекордным — 22 года и восемь месяцев, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась на 1,47 процентного пункта — до 6,17%. Данное значение является историческим минимумом с 2018 года.

Срок кредитования увеличился до максимальных 272,3 месяца, или 22 года и восемь месяцев. За май показатель вырос почти на девять месяцев. Ситуация обусловлена замедлением ипотечного кредитования в России.

Сегодня Центробанк сообщили об уменьшении выдачи ипотечных кредитов банками в прошлом месяце. Показатель снизился на 25,9% в сравнении с апрелем — до минимальных 36,6 тысячи ссуд. Что касается объема выданной ипотеки, то он снизился на 13,6% — до 139,7 миллиарда рублей.