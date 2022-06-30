Медведев назвал цель санкций Запада

Цель западных санкций - сделать как можно больнее большому числу обычных граждан России, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев , выступая в четверг на Петербургском международном юридическом форуме.

"Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем - это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину", - указал он.

"Цель у этих санкций простая - сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны", - акцентировал внимание Медведев.

"Подчеркиваю: именно обычных граждан, а не руководству государства или бизнес-элите. Видимо, базовый правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой - за исключением граждан подсанкционных государств", - добавил замглавы Совбеза.

"Массовые односторонние санкции, принятые вразрез с решениями ООН по обеспечению коллективной безопасности невоенными методами, - это яркий пример деградации международно-правового регулирования и невозможности уместить свои политические амбиции в "прокрустово ложе" существующей правовой модели", - указал он.

Замглавы Совбеза добавил, что "санкциями, все это понимают, по своей правовой природе они называться просто не могут, поскольку по смыслу статьи 41 Устава ООН такими действиями именуются только меры принуждения, принятые Советом Безопасности (ООН) в отношении государства-правонарушителя".