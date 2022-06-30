ЦБ утвердил концепцию новых купюр в 1000 и 5000 рублей

Cовет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных купюр номиналом в 1000 руб. и 5000 руб. Об этом рассказал замглавы Центробанка Сергей Белов на презентации модернизированной 100-рублевой купюры.

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«По поводу купюр 1 000 и 5 000 руб. могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию», — сказал Белов.

По его словам, в настоящее время специалисты регулятора совместно с коллегами из «Гознака» разрабатывают эскизы.

О намерении выпустить обновленные банкноты в период 2022-2025 годов в российском Центробанке заявили в марте 2021 года. Зампред Центробанка Михаил Алексеев тогда рассказал, что на новых купюрах номиналом в 1000 и 5000 рублей, скорее всего, изобразят достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

В апреле Ассоциация банков России обратилась к Алексееву с предложением перенести срок введения новых купюр. В организации указали, что процесс может осложниться из-за проблем с импортом и технической поддержкой зарубежного оборудования.