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1 час назад

Breitbart: Россия может лишить Германию 200 миллиардов евро

Лера Букина

В случае прекращения поставок российского газа экономика Германии лишится порядка 200 миллиардов евро. Об этом сообщает немецкое издание Breitbart.

Breitbart: Россия может лишить Германию 200 миллиардов евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В этой связи бизнес-сообщество ФРГ считает необходимым отказаться от идеи ввести эмбарго на газ из РФ.

Читатели портала высказали свое мнение относительно сложившейся ситуации. Так, по их словам, виноваты в кризисе те, кто принимает решение в столице США Вашингтоне.

Согласно опубликованному во вторник, 28 июня, исследованию, ВВП Германии может получить серьезный удар при прекращении российской стороной экспорта своих энергоносителей. Она может потерять около 200 миллиардов евро только за полгода.

Издание также обращает внимание на сокращение прокачки по российским газопроводам в сторону Европы. Это побудило власти ФРГ объявить на второй уровень энергетической опасности. Они обратились к гражданам с просьбой сократить потребление энергоресурсов.

Сегодня стоимость газа в Европе преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, темпы роста составляют около 5%.

Опасения, связанные с запретом на импорт российских энергоресурсов, привели к тому, что в начале марте котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Максимальная цена - 3892 доллара - наблюдалась 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

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