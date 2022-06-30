Россия и Белоруссия вместе опротестуют санкции

«Республика Беларусь и Российская Федерация продолжат консолидированные усилия по опротестованию нелегитимных санкционных решений в международных организациях и убеждению партнеров по многосторонним механизмам в пагубности последствий происходящего как для самого принципа многосторонности, так и с точки зрения ущерба для социально-экономического развития отдельных государств», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Владимира Макея и Сергея Лаврова.