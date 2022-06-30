"Пиратский вариант": Экономист о транспортной блокаде Калининграда Литвой

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" назвал "пиратскими" действия Литвы в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, а также рассказал об "экстренных" вариантах снабжения российского региона.

Ранее замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума назвал блокаду Калининграда русофобским приступом литовских властей. Он отметил, что у России есть ассиметричный ответ действия Вильнюса, однако это находится за гранью экономического сотрудничества.