"Пиратский вариант": Экономист о транспортной блокаде Калининграда Литвой

Блокада произошла в одностороннем порядке, это такой "пиратский" вариант, попирающий все нормы международного права. Тем более, что там есть оговорки, согласно которым поставки между двумя частями одного государства, даже если это эксклав, не должны входить в какие-то санкционные мероприятия. Литва эти нормы проигнорировала.
Есть несколько выходов из положения. Есть попытка частично заменить это морскими перевозками, и они уже начались. В экстраординарном порядке может быть подключен воздушный транспорт, военно-транспортная авиация. Хотя небо небом, но там тоже есть свои коридоры пролета воздушных судов. В принципе это решаемый вопрос, но понятно, что с железнодорожным транспортом тут конкурировать не так просто. Тем более логистика подстроена под определенные терминалы доставки, многое приходится менять. Тем не менее для такого экстренной развязки узла есть какие-то варианты.
Судя по всему, европейское сообщество в целом все-таки сделает шаг назад и блокада с Калининграда будет снята. На данный момент есть признаки, что Европейский союз
взял паузу для размышления и выработки решения. Единственный риск заключается в том, что, как мы знаем, их мнения и намерения очень переменчивы. Иногда после каких-то сигналов, которые указывают на то, что решение будет принято в определенную сторону, потом вдруг оказывается крутой поворот, и решение принимается прямо противоположное ожидаемому.
Оказалось, что попытки применить на Литву жесткие меры воздействия, прежде всего энергетического характера, не очень действенны. Несмотря на то, что Литва включена в общебалтийскую систему электроснабжения, она не очень зависит от наших поставок, которые идут по другим линиям. Мы готовы оказать жесткие меры воздействия на Литву, но это пока находится на паузе для принятия взвешенного и адекватного решения.
Блокада - это попытка не просто экономически задушить регион, а реализовать более долгосрочные претензии территориального плана на Калининградскую область. Она уже давно не дает покоя и Германии, и Польше, и вообще Европейскому Союзу. Но вряд ли эти планы будут осуществлены, тем более уже было заявление по поводу того, что мы готовы отстаивать возможность транзита грузов через территорию Литвы всеми возможными способами, вплоть до самых крайних.