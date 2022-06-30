Президент России Владимир Путин указал на возможность альтернативных путей экспорта украинского зерна, например, через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.

"Мы не препятствуем вывозу украинского зерна, украинские власти заминировали подходы к своим портам. Никто не мешает им их разминировать и вывозить оттуда зерно, мы гарантируем обеспечение безопасности, - сказал российский лидер в четверг на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо. - Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Например, через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря".

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Путин отметил, что по этому вопросу Москва находится в постоянном рабочем контакте с профильной организацией ООН, которая "взяла на себя труд проработать эти вопросы с представителями ЕС и США".

Экспорт украинского зерна составляет 0,5% от всего производимого в мире продовольствия, заявил он.

По словам Путина, в мире производится 800 млн тонн зерновых. В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн тонн зерна, в этом году будет готова поставить примерно 50 млн тонн. Россия удерживает первое место в мире по поставкам пшеницы на мировые рынки.

"В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это 6 млн тонн, по нашим данным, где-то 5 млн тонн пшеницы. Если иметь в виду объем производства в мире, 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия - 0,5%", - сказал Путин.

Из-за ситуации на Украине около 15 млн человек могут начать голодать. Такие данные привел директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

«Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли „красную черту“ от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — сказал Кобяков в беседе с РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Путин заявил, что Россия может помочь в решении продовольственного кризиса при определенных условиях, пишет RT.

Россия готова экспортировать миллионы тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого необходимо, чтобы западные страны сняли санкции. Об этом РИА «Новости» заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Мы готовы к экспорту десятков миллионов тонн российского зерна. Однако для его вывоза из Новороссийска объективно требуется снятие санкций», — считает он.

Полищук уточнил, что он имел в виду отмену запрета на заход иностранных судов в российские порты, заход и обслуживание судов из России в иностранных портах, возобновление страхования морских перевозок, беспрепятственное осуществление банковских переводов.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции разрешила перевод в рубли расчета пошлин на вывоз для продажи с российской территории зерна и подсолнечного масла. Целью корректировки являлось снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в российскую валюту.

Ситуация с вывозом украинского зерна не имеет отношения к возникшему в Европе продовольственному кризису. Тем не менее, Украина и Европа пытаются выдать ее за «вселенскую катастрофу». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

«Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых... Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет», - заявил Лавров.

Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне.

Есть информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возвращение российского и украинского зерна, а также удобрений РФ на мировой рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсекретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика. По его словам, в разговоре была подтверждена готовность Москвы продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, включая усилия по возвращению украинского зерна, российского зерна и удобрений на мировой рынок, — сказал Дюжаррик.

Как заявили в МИД РФ, Лавров подчеркнул, что вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Черного моря. Кроме того, была подтверждена готовность Москвы продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, «несмотря на то, что их реализация осложняется незаконными односторонними санкциями западных государств, разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек ввиду коронавирусной пандемии».

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Россия использует голод в качестве оружия. Она выразила солидарность с украинскими гражданами и жителями «глобального Юга», которые страдают из-за нехватки зерна. По мнению Бербок, Россия «пытается переложить вину зa резкий рост цен на продовольствие на других», а также блокирует пoрты в Черном море.

Главы государств и правительств НАТО обсудили прилагаемые усилия для вывоза зерна с Украины по морю и по суше. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита НАТО в Мадриде.

"Мы также рассмотрели глобальный продовольственный кризис, - сказал он. - Цены на продовольствие достигли рекордных показателей". "Многие страны зависят от Украины в плане импорта пшеницы и других продуктов питания, - уточнил генсек. - Поэтому союзники обсудили свои усилия по смягчению кризиса и вывозу зерна с Украины по суше и по морю".

"Во-первых, я считаю важным, что [члены] НАТО встретились, скоординировали [усилия], обсудили и обменялись точками зрения и взглядами о различных усилиях, в которые вовлечены союзники по НАТО в попытке вывезти больше зерна с Украины", - добавил Столтенберг. Он утверждал, что данный кризис не был вызван санкциями против России, которые ввели страны - члены альянса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала российской специальной военной операции на Украине, его причинами стали среди прочего пандемия и просчеты западных стран. Лавров подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Россия сообщила о готовности пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но при этом будет досматривать их вместе с Турцией. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на высокопоставленный осведомлённый источник.

РФ готова пропустить иностранные суда в порт Одессы, сообщил собеседник издания.

Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие. Досмотром будет заниматься в том числе создающийся сейчас сторонами контрольный центр в Стамбуле, — цитирует спикера газета.

Это утверждение косвенно подтвердил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Он сказал, что может подтвердить готовность России способствовать вывозу зерна иностранными судами. Но проблема заключается в том, что Чёрное море «нашпиговано» минами по всей акватории вплоть до Босфора.

И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах. Видимо, тут как бы следствие и причина вместе работают, — пояснил сенатор.

Турция в ближайшие дни готова принять представителей России, Украины и ООН для переговоров по возобновлению экспорта пшеницы из черноморских портов.

Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что из порта Бердянска вышло первое судно с зерном.

«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — рассказал Балицкий.

Он добавил, что безопасность сухогруза обеспечивают кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Разминирование Бердянского порта также провели инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы. Сейчас, по заявлению Балицкого, порт и бухта Бердянска полностью безопасны.