Правительство ограничило экспорт риса и кормовых аминокислот

Правительство временно запретило экспорт кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы из России. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, передает «Интерфакс». В ведомстве объяснили эту меру желанием обеспечить продовольственную безопасность и сохранить стабильные внутренние цены.

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Так, к примеру, запрещен экспорт L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина.

«Это важные кормовые аминокислоты, необходимые для полноценного рациона сельскохозяйственных животных. Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке», — уверяют в Минсельхозе.