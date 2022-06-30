Правительство ограничило экспорт риса и кормовых аминокислот

Правительство временно запретило экспорт кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы из России. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, передает «Интерфакс». В ведомстве объяснили эту меру желанием обеспечить продовольственную безопасность и сохранить стабильные внутренние цены.
Так, к примеру, запрещен экспорт L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина.
«Это важные кормовые аминокислоты, необходимые для полноценного рациона сельскохозяйственных животных. Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке», — уверяют в Минсельхозе.
Ограничение на экспорт будет действовать до 31 декабря. При этом оно не касается вывоза аминокислот и риса в страны ЕАЭС.