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1 час назад

В ЦБ прокомментировали возможность выпуска купюр в 10 тысяч рублей

Lenta.ru

Банк России не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом 10 тысяч рублей. Об этом сообщил зампред ЦБ Сергей Белов, пишет Ura.ru.

В ЦБ прокомментировали возможность выпуска купюр в 10 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отвечу на ваш вопрос коротко: нет», — заявил Белов в ответ на вопрос журналистов. Купюры достоинством 10 тысяч рублей выпускались Центробанком в 1992, 1993 и 1996 годах.

Ранее Банк России показал новую банкноту номиналом 100 рублей, которая вводится в обращение с 30 июня. По информации регулятора, в обращение новые банкноты будут поступать постепенно, параллельно будут продолжать использоваться и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Экономика,Сергей Белов,Банк России,
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