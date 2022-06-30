В ЦБ прокомментировали возможность выпуска купюр в 10 тысяч рублей

Банк России не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом 10 тысяч рублей. Об этом сообщил зампред ЦБ Сергей Белов, пишет Ura.ru.

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«Отвечу на ваш вопрос коротко: нет», — заявил Белов в ответ на вопрос журналистов. Купюры достоинством 10 тысяч рублей выпускались Центробанком в 1992, 1993 и 1996 годах.