Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Оно будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании, которой также перейдут все права и обязанности оператора проекта.

Сейчас акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

Экономика,Владимир Путин,Shell,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители