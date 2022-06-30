Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Глава государства указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Оно будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании, которой также перейдут все права и обязанности оператора проекта.