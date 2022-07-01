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37 минут назад

В России заработала система борьбы с отмыванием денег

Елена Прошина

Антиотмывочная платформа на базе Центробанка России «Знай своего клиента» (ЗСК) начинает работу в полном объеме, сообщает «Прайм».

В России заработала система борьбы с отмыванием денег
Фото: ReutersReuters

Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля. Закон о создании на базе ЦБ РФ этого сервиса был подписан в конце 2021 года. Через него банки в режиме реального времени смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Весной Банк России сообщил, что начал подключать к платформе все банки в пилотном режиме, чтобы кредитные организации могли к 1 июля проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ РФ и таким образом избежать технологических проблем.

Система будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

Регулятор ожидает, что запуск ЗСК позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Экономика,Банк России,
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