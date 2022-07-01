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25 минут назад

Украине осенью придётся выплатить $1,4 млрд госдолга

Секрет Фирмы

К 1 сентября Украина должна выплатить $1,41 млрд госдолга. Киев изучает возможность его реструктуризации, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) предложил Украине помощь. Киев хочет попросить держателей изменить условия выпущенных облигаций. Ещё один вариант — использование замороженных российских активов в виде залога.

Украине осенью придётся выплатить $1,4 млрд госдолга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последняя идея может быть незаконной, отметили источники Bloomberg. Издание отметило, что условия торгов облигациями Украины свидетельствуют о кризисе. Ценные бумаги с погашением в сентябре торгуются на 40% дешевле номинальной стоимости.

В начале марта МВФ одобрил выделение Украине $1,4 млрд. Позже фонд решил создать специальный счёт для стабилизации финансовой системы страны. Глава МВФ Кристалина Георгиева допустила глубокую рецессию экономики Украины в 2022 году из-за разрушения производств и беженцев.

Дефицит бюджета Украины оценивается в €7 млрд ежемесячно, говорил президент Владимир Зеленский.

В конце июня Великобритания решила выделить Украине дополнительные кредитные гарантии в размере $525 млн по линии Всемирного банка. Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что «любой сигнал об усталости или нерешительности Запада по вопросу поддержки Украины будет на руку» России.

Экономика,Владимир Зеленский,Кристалина Георгиева,Борис Джонсон,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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