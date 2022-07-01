Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может заместить Евросоюзу часть поставок российского газа за счет своего электричества. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Украинская энергосистема ранее перешла на синхронную работу с европейской континентальной сетью ENTSO-E и стала частью европейского энергетического пространства.

Вечером 30 июня Зеленский сообщил, что Украина сделала еще один шаг по сближению с ЕС, запустив экспорт электричества в Румынию. До этого страна уже поставляла электричество в Польшу.

По словам Зеленского, поставки могут быть расширены.

«За счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы. Это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», - заявил он.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.