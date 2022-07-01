Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Deutsche Bank предрек Германии волну инфляции без российского газа

Лера Букина

Германия может столкнуться со всплеском инфляции без поставок российского газа. Такой прогноз дали аналитики крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, передает Bloomberg.

Германии предрекли волну инфляции без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Банкиры считают, что в стране могут участиться перебои в энергоснабжении со значительными негативными последствиями для экономического роста, если власти не решат вопрос отключения газа в ближайшие недели.

Уменьшение поставок газа из РФ в ФРГ на 60% стало «большим негативным шоком», отмечают аналитики Deutsche Bank. В банке уверены, что постоянная нехватка «голубого топлива» «повысит риск неминуемой рецессии» в стране.

Накануне стоимость газа в Европе преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, темпы роста составляют около 5%. Опасения, связанные с запретом на импорт российских энергоресурсов, привели к тому, что в начале марте котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Максимальная цена - 3892 доллара - наблюдалась 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители