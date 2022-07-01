Германии предрекли волну инфляции без российского газа

Германия может столкнуться со всплеском инфляции без поставок российского газа. Такой прогноз дали аналитики крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, передает Bloomberg.

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Банкиры считают, что в стране могут участиться перебои в энергоснабжении со значительными негативными последствиями для экономического роста, если власти не решат вопрос отключения газа в ближайшие недели.

Уменьшение поставок газа из РФ в ФРГ на 60% стало «большим негативным шоком», отмечают аналитики Deutsche Bank. В банке уверены, что постоянная нехватка «голубого топлива» «повысит риск неминуемой рецессии» в стране.