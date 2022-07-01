Германии предрекли волну инфляции без российского газа

Германия может столкнуться со всплеском инфляции без поставок российского газа. Такой прогноз дали аналитики крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, передает Bloomberg.
Банкиры считают, что в стране могут участиться перебои в энергоснабжении со значительными негативными последствиями для экономического роста, если власти не решат вопрос отключения газа в ближайшие недели.
Уменьшение поставок газа из РФ в ФРГ на 60% стало «большим негативным шоком», отмечают аналитики Deutsche Bank. В банке уверены, что постоянная нехватка «голубого топлива» «повысит риск неминуемой рецессии» в стране.
Накануне стоимость газа в Европе преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, темпы роста составляют около 5%. Опасения, связанные с запретом на импорт российских энергоресурсов, привели к тому, что в начале марте котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Максимальная цена - 3892 доллара - наблюдалась 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).