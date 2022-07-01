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9 минут назад

В Совфеде заявили о грозящем Украине дефолте

Lenta.ruиещё 1

Украине, которая должна выплатить 1 сентября порядка 1,4 миллиарда долларов внешней задолженности с учетом процентов, грозит настоящий дефолт, в отличие от России, которой приписывают дефолт мнимый. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

В Совфеде заявили о грозящем Украине дефолте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Треть расходных обязательств бюджета Украины в течение последних лет компенсировалась за счет внешних заимствований, добавил сенатор.

По его словам, истинное положение дел маскируется массированной поддержкой западных стран в адрес «своей» Украины, а также массированной кампанией дезинформации тех же стран в адрес «несвоей» России.

Украине осенью придётся выплатить $1,4 млрд госдолга

«Цыплят по осени считают. Доживем и до тех пор», — заключил Косачев.

Ранее первый замглавы Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин отверг заявления западных СМИ и рейтинговых агентств о дефолте по российскому госдолгу, номинированному в долларах. Он отметил, что «слом традиционных каналов» исполнения обязательств по российским еврооблигациям привел к тому, что добросовестные действия властей могут быть признаны нарушением договорных условий.

Экономика,Константин Косачев,Владимир Чистюхин,Банк России,Совет Федерации,
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