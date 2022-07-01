США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу

По итогам июня поставки «Газпрома» в Евросоюз оказались чуть меньше объема экспорта СПГ из США. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль в Twitter, передает РБК.

По его словам, европейским странам следует работать в направлении сокращения спроса на газ в связи со снижением поставок российского газа.

«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме»,— написал Фатих Бироль.

В середине июня «Газпром» уменьшил на 40% объем прокачку газа по «Северному потоку». Это, как пояснили в компании, обусловлено сложностью ремонта оборудования из-за введенных ограничений. Вслед за этим ФРГ повысила до второй, предпоследней, степени чрезвычайный план по газу. В стране видят риски роста цен на энергоносители в три раза и остановки ряда отраслей промышленности в том случае, если поставки не возобновятся в июле.

Ради сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей США собирались поставить в этом году 15 млрд кубометров СПГ в Европу.