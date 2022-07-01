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1 час назад

Bloomberg: Евросоюз в новом пакете санкций хочет запретить российское золото

Газета.Ruиещё 3

Европейский союз работает над новым пакетом санкций, куда собирается включить запрет российского золота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС готовит санкции в отношении российского золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в статье, когда Великобритания, США, Япония и Канада рассказали о планах по запрету импорта золота из России, в Лондоне заявили, что эта мера окажет «огромное влияние» на РФ.

При этом отраслевые аналитики называют запрет символическим, поскольку наложенные на Россию санкции после начала спецоперации де-факто закрыли для нее рынки Европы и США.

В издании также отметили, что подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер к предложениям.

Там добавили, что в новый пакет собираются внести поправки, исключающие ограничения на транзит санкционных товаров в Калининград.

Экономика,ЕС,
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