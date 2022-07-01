ЕС готовит санкции в отношении российского золота

Европейский союз работает над новым пакетом санкций, куда собирается включить запрет российского золота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в статье, когда Великобритания, США, Япония и Канада рассказали о планах по запрету импорта золота из России, в Лондоне заявили, что эта мера окажет «огромное влияние» на РФ.

При этом отраслевые аналитики называют запрет символическим, поскольку наложенные на Россию санкции после начала спецоперации де-факто закрыли для нее рынки Европы и США.

В издании также отметили, что подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер к предложениям.