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27 минут назад

В новых 100-рублевых купюрах нашли проблему

Lenta.ru

Новые 100-рублевые купюры россияне смогут увидеть только через несколько лет, прогнозируют участники финансового рынка, которых опросил «Коммерсантъ».

В новых 100-рублевых купюрах нашли проблему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проблема быстрого введения банкнот в оборот заключается в том, что банки не смогут их принимать без предварительной настройки, которой обычно занимались компании, ушедшие из России на фоне спецоперации, отмечают эксперты.

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Банк России 30 июня представил модернизированную купюру номиналом в 100 рублей. Согласно данным ЦБ, банкнота постепенно вводится в обращение со дня презентации. Зампред ЦБ Сергей Белов отметил, что в заметных количествах новые банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано. Он находит, что это может занять полгода-год, а пока банкноты поступят поставщикам оборудования.

Однако опрошенные участники рынка уверены, что для этого понадобится больше времени. Новый дизайн купюры предполагает специальную настройку банкоматов, терминалов и кассового оборудования по всей стране для ее распознавания. Ассоциация банков России (АБР) еще весной предупреждала ЦБ о том, что любые обновления программного обеспечения валидаторов при приеме наличных средств, могут привести к невозможности считывать новые банкноты. В частности, в ассоциации отмечали, что более 60 процентов банкоматов приходится на ведущих западных производителей NCR и Diebold Nixdorf, которые ушли из России, а кассовая техника — на 100 процентов импортная.

Так, по мнению участников рынка, объявление о вводе в обращение банкноты номиналом 100 рублей нового образца было формальным. Коммерческий директор процессингового центра IMPAYA Алексей Разумовский уверен, что процесс перехода на новую купюру займет несколько лет. Для последующей эксплуатации оборудования — банкоматов и прочих устройств — потребуется «найти альтернативные решения производителей из дружественных стран или через неофициальные поставки в качестве параллельного импорта», рассказал независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.

В день презентации новой сторублевки в ЦБ также рассказали о том, что ведется работа над модернизацией купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей. При этом ждать дальнейшие заявления о новых купюрах не стоит — в Банке России заявили, что в будущем не рассматривают возможность выпуска купюры номиналом 10 тысяч рублей.

Экономика,Алексей Разумовский,Дмитрий Вишняков,Сергей Белов,Банк России,Коммерсант,
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