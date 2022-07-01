В ЕС раскрыли сумму замороженных активов России

Европейский союз временно заблокировал порядка 14 миллиардов евро (14,6 миллиарда долларов), принадлежащих российским лицам, которые попали под санкции. Такую сумму замороженных активов России раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
Авторы материала отметили, что ЕС и союзники сейчас активно работают над поиском возможностей для более эффективного выявления активов попавших под санкции российских лиц. В то же время, как уточняется, ряд стран находится в поиске способов, как справиться с расходами на управление этими замороженными активами.