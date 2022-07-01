В МИД рассказали о диалоге с ЕС по транзиту в Калининград

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва ведет переговоры с Европейским союзом по вопросу транзита необходимых грузов в Калининград через территорию Литвы. Об этом пишет РИА «Новости».
Александр Грушко уточнил, что Москва «довела [до Брюсселя свои] озабоченности». Он рассказал, что сотрудники ведомства сообщили чиновникам ЕС о возможных последствиях как для Литвы, так и для организации в целом. По его мнению, «сигнал дошел до адресата».
Дипломат отметил, что положительное решение проблемы вполне возможно, ресурсы «для его нахождения еще не исчерпаны». На тот же случай, если оно не будет принято, готовится ответный пакет санкций.
Ранее сообщалось, что европейские чиновники намерены пойти на компромисс в вопросе транзита грузов в Калининград. Соответственно, перевозки могут быть возобновлены в ближайшее время.