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1 час назад

Власти России перевели расчеты за зерно в рубли

Ura.Ru

Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли. Об этом сообщается в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.

Власти России перевели расчеты за зерно в рубли
Фото: ТАССТАСС

«Базовую цену для расчета пошлин на экспорт пшеницы установить 15 тысяч рублей вместе 200 долларов США. На ячмень и кукурузу 13875 тысяч рублей вместо 185 долларов США», — говорится в постановлении правительства.

США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу

Ранее Россия перешла на расчеты в рублях за поставки газа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. После этого глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил перевести в рубли расчеты за поставки зерна, пишет RT.

Экономика,Андрей Клишас,Владимир Путин,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,Правительство РФ,
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