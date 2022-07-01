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1 час назад

Financial Times: Путин одним указом «щелкнул по носу» западные страны

Вечерняя Москваиещё 1

Президент России Владимир Путин дал значимый урок западным энергетическим гигантам своим решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2». Об этом в пятницу, 1 июля, пишет Financial Times.

Financial Times: Путин одним указом «щелкнул по носу» западные страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций, — говорится в материале.

При этом обозреватели считают, что глава государства подобным решением предупредил производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы. По словам журналистов, британская Shell прекрасно осознает все возникающие для себя риски, поскольку теперь продажа собственной доли зарубежным компаниям усложнилась, сообщает РИА Новости.

Так, 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливо-энергетической сфере из-за недружественных действий некоторых зарубежных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, права на компанию «Сахалин энерджи» перейдут во владение государства.

Экономика,Владимир Путин,Shell,
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