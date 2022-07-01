Financial Times: Путин одним указом «щелкнул по носу» западные страны

Президент России Владимир Путин дал значимый урок западным энергетическим гигантам своим решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2». Об этом в пятницу, 1 июля, пишет Financial Times.

— Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций, — говорится в материале.

При этом обозреватели считают, что глава государства подобным решением предупредил производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы. По словам журналистов, британская Shell прекрасно осознает все возникающие для себя риски, поскольку теперь продажа собственной доли зарубежным компаниям усложнилась, сообщает РИА Новости.