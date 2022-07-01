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54 минуты назад

«Повод для войны»: В Германии назвали провокацией блокаду Литвой Калининграда

Национальная Служба Новостей

Литва создает лишние проблемы, а в Берлине не хотят, чтобы опасная ситуация вышла за пределы Украины, сказал в эфире НСН Ульрих Зингер.

«Повод для войны»: блокада Литвой Калининграда возмутила Германию
Фото: ReutersReuters

Действия Литвы, ограничившей транзит в Калининградскую область, являются провокацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило что правительство Германии возмущено запретом Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, «чтобы избежать эскалации».

«Существуют договоры, которые в принципе разрешают такой транзит. Транзитные вопросы были очень важными еще в прошлом веке, когда Калининград был немецким. Транзитные вопросы фундаментальны, и они уже становились поводом для войны. Сейчас и так очень опасная ситуация и мы не хотим, чтобы она распространялась за пределы Украины. Не надо добавлять лишних проблем», - сказал Зингер.

По его словам, все разумные страны понимают, что действия Литвы – это провокация.

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«Они начали это, это настоящая провокация. Я рассчитываю, что они умные и восстановят транзит, но трудно сказать, что они на самом деле будут делать. Каждая страна, которая разумно смотрит на эту ситуацию, согласится, что транзит – это фундаментальный вопрос. Есть международные договоры, и их надо выполнять», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с НСН допустил, что вопрос с транзитом в Калининградскую область может быть решен военными мерами. Со своей стороны, член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус рассказал «Радиоточке НСН» об опасениях литовцев, что Вильнюс «зазывает себе войну».

Экономика,Андрей Колесник,Госдума,ЕС,
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