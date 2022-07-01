«Повод для войны»: блокада Литвой Калининграда возмутила Германию

«Существуют договоры, которые в принципе разрешают такой транзит. Транзитные вопросы были очень важными еще в прошлом веке, когда Калининград был немецким. Транзитные вопросы фундаментальны, и они уже становились поводом для войны. Сейчас и так очень опасная ситуация и мы не хотим, чтобы она распространялась за пределы Украины. Не надо добавлять лишних проблем», - сказал Зингер.