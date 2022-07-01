Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

В США заявили об опасной близости экономики к рецессии

Lenta.ru

Американский банк JPMorgan Chase & Co. заявил об опасной близости экономики США к рецессии и пересмотрел прогноз роста ВВП страны. Об этом сообщает Bloomberg.

В США заявили об опасной близости экономики к рецессии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы все же ждем, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — указал главный экономист финансовой организации Майкл Фероли.

В JPMorgan добавили, что сокращение потребительского спроса может замедлить рост экономики США во втором квартале до одного процента в годовом выражении против объявленных ранее 2,5 процента.

Ожидается, что к концу 2022 года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале достигнут 1,5 процента. Этому поспособствует замедление инфляции и возрастание объемов производства автомобилей.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пришли к выводу, что экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но избежит рецессии. Прогнозируется снижения темпов роста реального ВВП до 1,7 процента и 0,8 процента 2023-2024 годах, с 2,9 процента, прогнозируемых по итогам текущего года. Однако в 2025 и 2026 годах, по оценкам специалистов, показатели возрастут до 1,7 и 2,1 процента соответственно.

Экономика,Международный валютный фонд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители