В США заявили об опасной близости экономики к рецессии

Американский банк JPMorgan Chase & Co. заявил об опасной близости экономики США к рецессии и пересмотрел прогноз роста ВВП страны. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы все же ждем, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — указал главный экономист финансовой организации Майкл Фероли.

В JPMorgan добавили, что сокращение потребительского спроса может замедлить рост экономики США во втором квартале до одного процента в годовом выражении против объявленных ранее 2,5 процента.

Ожидается, что к концу 2022 года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале достигнут 1,5 процента. Этому поспособствует замедление инфляции и возрастание объемов производства автомобилей.