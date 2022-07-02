«Россия на протяжении десятилетий независимо от того, какими бы плохими ни были отношения, придерживалась действующих договоренностей. С некоторых пор это иначе», — отметил он.

По словам главы агентства, тысячи компаний Германии испугало проведение запланированных летом технических работ на «Северном потоке», они боятся, что российский газ больше не поступит в ФРГ. Мюллер призвал владельцев домов и квартир перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. По его словам, «это позволит сократить потребление газа на 10-15 процентов». Мюллер добавил, что двенадцать недель до начала отопительного сезона нужно использовать для подготовки.