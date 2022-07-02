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1 час назад

Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала его экономить

Lenta.ruиещё 2

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер допустил полное прекращение поставок газа из России и призвал немцев экономить топливо, передает Allgemeine Zeitung.

«Россия на протяжении десятилетий независимо от того, какими бы плохими ни были отношения, придерживалась действующих договоренностей. С некоторых пор это иначе», — отметил он.

Россия снизила поставки по «Северному потоку» в Германию и Европу на 60 процентов.

«Технические причины, которыми это обосновывают, нас не убеждают», — подчеркнул Мюллер.

По словам главы агентства, тысячи компаний Германии испугало проведение запланированных летом технических работ на «Северном потоке», они боятся, что российский газ больше не поступит в ФРГ. Мюллер призвал владельцев домов и квартир перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. По его словам, «это позволит сократить потребление газа на 10-15 процентов». Мюллер добавил, что двенадцать недель до начала отопительного сезона нужно использовать для подготовки.

«Северный поток» отключат

Ранее стало известно, что правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. В стране запущена вторая из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.

Экономика,Видео,
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