"Сокрушительный удар": в России заявили о начале рецессии в США

Рецессия в экономике США уже началась, во многом она обусловлена санкциями против РФ, вызвавшими обвал американских биржевых индексов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

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«Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов», – сказал Дмитриев.

По его словам, индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, а индексы Dow Jones и S&P 500 зафиксировали самое большое падение с 1960-70 годов.

Падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на 9 триллионов долларов. Первое полугодие 2022-го стало худшим для финансовых рынков США с 1970 года. Тогда распродажа американских акций ознаменовала начало рецессии. Глава РФПИ считает, что сейчас сложилась аналогичная ситуация и «для американской экономики это означает, что рецессия уже началась».

Дмитриев добавил, что по оценкам аналитиков Федерального резерва, падение ВВП в США произойдет второй квартал подряд.