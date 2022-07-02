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59 минут назад

В России заявили о начале рецессии в экономике США

Майк Габриелян

Рецессия в экономике США уже началась, во многом она обусловлена санкциями против РФ, вызвавшими обвал американских биржевых индексов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

"Сокрушительный удар": в России заявили о начале рецессии в США
Фото: ReutersReuters

«Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов», – сказал Дмитриев.

По его словам, индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, а индексы Dow Jones и S&P 500 зафиксировали самое большое падение с 1960-70 годов.

Падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на 9 триллионов долларов. Первое полугодие 2022-го стало худшим для финансовых рынков США с 1970 года. Тогда распродажа американских акций ознаменовала начало рецессии. Глава РФПИ считает, что сейчас сложилась аналогичная ситуация и «для американской экономики это означает, что рецессия уже началась».

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Дмитриев добавил, что по оценкам аналитиков Федерального резерва, падение ВВП в США произойдет второй квартал подряд.

Ранее аналитики JPMorgan заявили об экономике США, что «наш прогноз опасно близок к рецессии».

Экономика,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ФРС,
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