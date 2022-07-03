В ЛНР сообщили, что силы республики вошли в Лисичанск

ГРОЗНЫЙ, 3 июля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике освобожден от украинских сил.

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"Громкие заявления и гениальные умозаключения украинских политиков, видных журналистов и военных экспертов рухнули в один миг. Лисичанск свободен! Свободен от многолетнего гнета киевского режима, а вместе с тем и бандеровских прихвостней", - написал Кадыров в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он сообщил, что колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города. "Наши знамена красуются на улицах и главной площади города, поскольку они олицетворяют свободу, силу и величие России", - добавил глава Чечни.