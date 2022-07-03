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3 часа назад

Кадыров сообщил об освобождении Лисичанска от киевского режима

ТАССиещё 5

ГРОЗНЫЙ, 3 июля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике освобожден от украинских сил.

В ЛНР сообщили, что силы республики вошли в Лисичанск
Фото: ТАССТАСС

"Громкие заявления и гениальные умозаключения украинских политиков, видных журналистов и военных экспертов рухнули в один миг. Лисичанск свободен! Свободен от многолетнего гнета киевского режима, а вместе с тем и бандеровских прихвостней", - написал Кадыров в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он сообщил, что колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города. "Наши знамена красуются на улицах и главной площади города, поскольку они олицетворяют свободу, силу и величие России", - добавил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что город Лисичанск перешел под полный контроль союзных войск, в городе идет зачистка. Кадыров сообщил, что российские подразделения и второй корпус народной милиции ЛНР прошли весь город.

Экономика,Рамзан Кадыров,
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