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2 часа назад

В Японии сообщили о планах покупать и перевозить газ из России

Lenta.ruиещё 4

Президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото заявил, что стране будет сложно отказаться от российского газа из-за сложной ситуации в энергетической отрасли государства. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

В Японии сообщили о планах покупать и перевозить газ из России
Фото: ТАССТАСС

Хасимото отметил, что суда компании продолжат перевозить российский СПГ в обычном режиме. По его словам, в настоящее время на спотовом рынке СПГ и уголь очень дорогие. Он подчеркнул, что из-за этого Япония не хотела бы прекращать импорт российского СПГ.

«Поскольку японским покупателям необходим СПГ с [месторождений проекта] "Сахалин-2", то мы определенно приложим все усилия, чтобы продолжать предоставлять им свои услуги в обычном режиме независимо от проводимой Россией национальной политики», — сказал он.

Ранее сообщалось, что японские компании могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2» после указа президента России Владимир Путина о национализации и столкнуться с резким ростом цен на энергию при возникновении проблем с поставками природного газа.

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