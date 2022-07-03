Российский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада в связи с военной операцией на Украине. Об этом пишет во вторник телекомпания CBS.
Она отмечает, что после первоначального падения на фоне рестрикций "российская валюта совершила ошеломляющий разворот".
"С января рубль вырос на 45% по отношению к доллару, по состоянию на вторник курс составлял 53,45 руб. за доллар", - говорится в публикации на сайте CBS.
"Это нестандартная ситуация", - признал профессор Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Джеффри Франкель.
Как пишет CBS, повышению стоимости рубля и спроса на него способствуют активные меры российских властей, направленные на предотвращение вывода капитала за границу, а также рост цен на энергоносители.
"Цены на сырье сейчас заоблачные, и, хотя из-за эмбарго и санкций наблюдается снижение объемов российского экспорта, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение", - объяснила экономист аналитической компании Oxford Economics Татьяна Орлова.
"Устойчивость рубля означает, что Россия частично защищена от санкционных мер западных стран <...>, однако неизвестно, сколько будет работать эта защита. <...> Сильная валюта не означает, что у России есть иммунитет к экономическим трудностям. По мнению экспертов, хотя восстановление рубля и мощные объемы экспорта российской нефти временно смягчили воздействие санкций на ее (России) экономику, этот эффект, вероятно, будет краткосрочным", - утверждает при этом CBS.
Из-за падения импорта, введенных валютных ограничений и отмены бюджетного правила рубль сильно укрепился. Российские власти считают равновесным курс в 70-80 рублей за доллар. Сейчас власти ищут способы решения проблемы, среди прочего рассматривается возможность валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил в понедельник глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, на следующей неделе правительство рассмотрит ситуацию, которую укрепление национальной валюты создает для экспортеров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.