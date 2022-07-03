Российский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада в связи с военной операцией на Украине. Об этом пишет во вторник телекомпания CBS.

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Она отмечает, что после первоначального падения на фоне рестрикций "российская валюта совершила ошеломляющий разворот".

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"С января рубль вырос на 45% по отношению к доллару, по состоянию на вторник курс составлял 53,45 руб. за доллар", - говорится в публикации на сайте CBS.

"Это нестандартная ситуация", - признал профессор Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Джеффри Франкель.

Как пишет CBS, повышению стоимости рубля и спроса на него способствуют активные меры российских властей, направленные на предотвращение вывода капитала за границу, а также рост цен на энергоносители.

"Цены на сырье сейчас заоблачные, и, хотя из-за эмбарго и санкций наблюдается снижение объемов российского экспорта, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение", - объяснила экономист аналитической компании Oxford Economics Татьяна Орлова.

"Устойчивость рубля означает, что Россия частично защищена от санкционных мер западных стран <...>, однако неизвестно, сколько будет работать эта защита. <...> Сильная валюта не означает, что у России есть иммунитет к экономическим трудностям. По мнению экспертов, хотя восстановление рубля и мощные объемы экспорта российской нефти временно смягчили воздействие санкций на ее (России) экономику, этот эффект, вероятно, будет краткосрочным", - утверждает при этом CBS.

Из-за падения импорта, введенных валютных ограничений и отмены бюджетного правила рубль сильно укрепился. Российские власти считают равновесным курс в 70-80 рублей за доллар. Сейчас власти ищут способы решения проблемы, среди прочего рассматривается возможность валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил в понедельник глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, на следующей неделе правительство рассмотрит ситуацию, которую укрепление национальной валюты создает для экспортеров.