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1 час назад

CBS: рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году

ТАСС

Российский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада в связи с военной операцией на Украине. Об этом пишет во вторник телекомпания CBS.

Рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отмечает, что после первоначального падения на фоне рестрикций "российская валюта совершила ошеломляющий разворот".

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"С января рубль вырос на 45% по отношению к доллару, по состоянию на вторник курс составлял 53,45 руб. за доллар", - говорится в публикации на сайте CBS.

"Это нестандартная ситуация", - признал профессор Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Джеффри Франкель.

Как пишет CBS, повышению стоимости рубля и спроса на него способствуют активные меры российских властей, направленные на предотвращение вывода капитала за границу, а также рост цен на энергоносители.

"Цены на сырье сейчас заоблачные, и, хотя из-за эмбарго и санкций наблюдается снижение объемов российского экспорта, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение", - объяснила экономист аналитической компании Oxford Economics Татьяна Орлова.

"Устойчивость рубля означает, что Россия частично защищена от санкционных мер западных стран <...>, однако неизвестно, сколько будет работать эта защита. <...> Сильная валюта не означает, что у России есть иммунитет к экономическим трудностям. По мнению экспертов, хотя восстановление рубля и мощные объемы экспорта российской нефти временно смягчили воздействие санкций на ее (России) экономику, этот эффект, вероятно, будет краткосрочным", - утверждает при этом CBS.

Из-за падения импорта, введенных валютных ограничений и отмены бюджетного правила рубль сильно укрепился. Российские власти считают равновесным курс в 70-80 рублей за доллар. Сейчас власти ищут способы решения проблемы, среди прочего рассматривается возможность валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил в понедельник глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, на следующей неделе правительство рассмотрит ситуацию, которую укрепление национальной валюты создает для экспортеров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.

Экономика,Татьяна Орлова,Антон Силуанов,Владимир Путин,Гарвардский университет,ЕС,
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