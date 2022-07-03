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2 часа назад

Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.

Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам пришлось приостановить функционирование многих АЭС, в результате чего снизилось производство электричества. Как напоминает издание, Франция с середины июня больше не получает российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, Франция располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ, передает РИА «Новости».

В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

В прошлое воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.

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