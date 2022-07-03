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59 минут назад

В Японии рассказали о способе вдвое снизить цену на российскую нефть

Lenta.ru

Страны «Большой семерки» (G7) обсудили на саммите механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее цену вдвое. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его цитирует ТАСС.

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — раскрыл он подробности о способе вдвое снизить цену топливо.

Ранее аналитики банка JPMorgan предсказали, что цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США.

Пушков заявил, что страны Запада закупают российскую нефть у Индии в обход своих санкций

Если ряд стран решит ввести потолок стоимости российский нефти, то Россия может в ответ сократить производство сырья на пять миллионов баррелей в день без значительного ущерба для своей экономики (но цена станет 380 долларов за баррель), предсказывают аналитики. Если добыча российской нефти упадет на три миллиона баррелей в день, цены могут вырасти до 190 долларов за баррель, считают в JPMorgan.

«Плотность мирового нефтяного рынка играет на стороне России», — отметили аналитики банка.

Экономика,Видео,ЕС,
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