В Японии рассказали о способе вдвое снизить цену на российскую нефть

Страны «Большой семерки» (G7) обсудили на саммите механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее цену вдвое. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его цитирует ТАСС .

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — раскрыл он подробности о способе вдвое снизить цену топливо.

Ранее аналитики банка JPMorgan предсказали , что цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США.

Если ряд стран решит ввести потолок стоимости российский нефти, то Россия может в ответ сократить производство сырья на пять миллионов баррелей в день без значительного ущерба для своей экономики (но цена станет 380 долларов за баррель), предсказывают аналитики. Если добыча российской нефти упадет на три миллиона баррелей в день, цены могут вырасти до 190 долларов за баррель, считают в JPMorgan.