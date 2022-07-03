В России выросло производство игристых вин

Как сообщает РБК, ссылаясь на цифры Росалкогольрегулирования, сокращение европейского импорта привело к увеличению производства игристых вин в России. Отмечается рост почти на 40% по сравнению с маем 2021 года.
За пять месяцев текущего года объем отечественного производства вырос до 3,9 млн декалитров.
При этом сообщается о вероятности дефицита французского шампанского в ценовой категории от трех тысяч рублей. Заменить данную категорию товаров отечественными аналогами невозможно, полагает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, однако есть перспектива замещения части европейского импорта вин продукцией из Армении и Грузии.