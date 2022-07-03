В России выросло производство игристых вин

Как сообщает РБК, ссылаясь на цифры Росалкогольрегулирования, сокращение европейского импорта привело к увеличению производства игристых вин в России. Отмечается рост почти на 40% по сравнению с маем 2021 года.

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За пять месяцев текущего года объем отечественного производства вырос до 3,9 млн декалитров.