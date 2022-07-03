Министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефти

Министр экономики Германии Роберт Хабек привел неточные оценки поставок российской нефти в Германию, пишет Die Welt со ссылкой на Минэкономики страны.

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По данным газеты, в апреле он сообщал о 12% сырой нефти из России в общем объеме импорта, сейчас же стало известно, что доля закупок у России составила по данным за май, 27,8%, передает «Ведомости».

Газета называет такие данные огромным расхождением. Хабек, отмечает Welt, в апреле говорил о готовности прекратить поставки в страну российской нефти и о том, что эмбарго «стало управляемым».

Данные об импорте энергоносителей запросил заместитель председателя фракции ХДС Йенс Спан. По его мнению, приведенные цифры показывают, что зависимость от России почти не уменьшилась. Спан предположил, что оценка Хабека была спонтанной.

Минэкономики ФРГ объявило в апреле, что к концу этого года Германия должна стать независимой от импорта российской нефти. В ведомстве заявили, что будут придерживаться этого плана, пишет Welt.