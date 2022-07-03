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2 часа назад

Министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефти

Деловая газета "Взгляд"

Министр экономики Германии Роберт Хабек привел неточные оценки поставок российской нефти в Германию, пишет Die Welt со ссылкой на Минэкономики страны.

Министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефти
Фото: ReutersReuters

По данным газеты, в апреле он сообщал о 12% сырой нефти из России в общем объеме импорта, сейчас же стало известно, что доля закупок у России составила по данным за май, 27,8%, передает «Ведомости».

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Газета называет такие данные огромным расхождением. Хабек, отмечает Welt, в апреле говорил о готовности прекратить поставки в страну российской нефти и о том, что эмбарго «стало управляемым».

Данные об импорте энергоносителей запросил заместитель председателя фракции ХДС Йенс Спан. По его мнению, приведенные цифры показывают, что зависимость от России почти не уменьшилась. Спан предположил, что оценка Хабека была спонтанной.

Минэкономики ФРГ объявило в апреле, что к концу этого года Германия должна стать независимой от импорта российской нефти. В ведомстве заявили, что будут придерживаться этого плана, пишет Welt.

Ранее глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что решение стран ЕС начать поэтапный отказ от импорта российской нефти стало «тихим ужасом» для министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страны ЕС ожидает рост инфляции и ценовой шок.

Экономика,Роберт Хабек,ЕС,
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