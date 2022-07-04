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1 час назад

В России могут обновить крупный размер преступлений

Секрет Фирмыиещё 2

Российское правительство планирует обновить критерии для определения крупного и особо крупного размера экономических преступлений. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на поправки. Согласно законопроекту, изменения в Уголовный кодекс РФ внесут из-за инфляции — порог преступлений поднимут вдвое. С такой инициативой на ПМЭФ выступил президент России Владимир Путин.

В РФ могут обновить крупный размер экономических преступлений
Фото: ТАССТАСС

Как выяснили журналисты, поправки планируется внести в закон, регулирующий работу организаций и индивидуальных предпринимателей. Он вдвое увеличит сумму налогов, сборов и страховых взносов, которые могут привести к серьёзному сроку. Размер ущерба напрямую влияет на тяжесть наказания, но не корректировался с 2003 года — из-за накопившейся инфляции срок зачастую выглядит несоразмерным.

К примеру, если компания сейчас не выплатит налог на 15–45 млн рублей (крупный размер), то ответственному лицу грозит до 2 лет тюрьмы, а если больше 45 млн рублей (особо крупный) — то срок увеличивается до 6 лет. Поправки предлагают увеличить суммы до 30 и 90 млн соответственно. Таким образом, закон будет касаться крупных игроков на рынке и не затронет малый и средний бизнес, который пытается встать на ноги после пандемии и санкций.

Как отметил член партии «Единая Россия» Артем Кирьянов, эти поправки не освобождают от уголовной ответственности, а только снижают давление на предпринимателей, поэтому ждать всплеска экономических преступлений не стоит. А Федот Тумусов из «Справедливой России» заявил, что после внесения изменений нужно будет пристально следить за ситуацией и скорректировать закон, если преступность вырастет.

Ранее «Секрет» писал, что в правительстве России решили ввести мораторий на наказание бизнеса за валютные нарушения. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года и распространяться на незаконные валютные операции, невозврат средств за не ввезённые в Россию товары или услуги и другое.

Экономика,Новые налоги,Артем Кирьянов,Федот Тумусов,Владимир Путин,Справедливая Россия,Единая Россия,Правительство РФ,
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