ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.

В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.