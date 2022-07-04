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3 часа назад

Половина немцев испугалась замерзнуть предстоящей зимой

Деловая газета "Взгляд"

Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA.

Половина немцев испугалась замерзнуть предстоящей зимой
Фото: ReutersReuters

Большая часть респондентов – 75% назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50% сообщили об ухудшении своего экономического положения, передает РИА «Новости».

При этом издание отмечает, что, согласно статистической службе Евростат, уровень инфляции в Европе за июнь достиг пика впервые с момента введения единой валюты 20 лет назад.

В статье также приводятся слова министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что российский газ «может почти закончиться через неделю». Издание утверждает, что с 11 июля существует угроза «блокады «Северного потока» в целом».

Ранее эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Экономика,Йенс Эрхардт,ЕС,
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