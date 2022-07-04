Половина немцев испугалась замерзнуть предстоящей зимой

Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA.

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Большая часть респондентов – 75% назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50% сообщили об ухудшении своего экономического положения, передает РИА «Новости».

При этом издание отмечает, что, согласно статистической службе Евростат, уровень инфляции в Европе за июнь достиг пика впервые с момента введения единой валюты 20 лет назад.

В статье также приводятся слова министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что российский газ «может почти закончиться через неделю». Издание утверждает, что с 11 июля существует угроза «блокады «Северного потока» в целом».

Ранее эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.