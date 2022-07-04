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1 час назад

В Германии заявили о запасах газа максимум на два месяца

Мария Иванова

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что запасов газа в стране хватит на два месяца, если поставки из России прекратятся в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью изданиям группы Funke Mediengruppe.

В ФРГ заявили о запасах газа максимум на два месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы больше не будем получать российский газ и нас ждет умеренно теплая зима, объемов, хранящихся на данный момент, с учетом обязательств по транзиту газа в другие европейские страны, хватит, возможно, на один-два месяца», - рассказал Мюллер.

Сейчас немецкие газохранилища заполнены чуть более чем на 60 процентов.

Мюллер заявил, что вероятность полного прекращения поставок из РФ существует, и в момент, когда давление в газовой сети упадет ниже определенного минимума, внезапно сработает предохранитель в сотнях тысяч газовых котлов.

Специалистам пришлось бы активировать их вручную, когда в сети будет достаточно газа, но это заняло бы слишком много времени. Чтобы предотвратить такой сценарий, власти могут попросить промышленность сократить потребление.

В Германии ранее сообщили, что поставки по «Северному потоку» сократились примерно до 60 процентов от максимальной пропускной способности.

Российские власти объяснили сокращение поставок санкциями Запада, которые задержали доставку необходимого оборудования из Канады в Германию.

С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» остановят на плановую профилактику.

Экономика,
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