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1 час назад

Польша заявила о неэффективности санкций против РФ в краткосрочной перспективе

Газета.Ruиещё 1

Россия не испытывает особых сложностей в ситуации с санкциями, наложенными странами Европы из-за ее специальной военной операции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.

Польша заявила о неэффективности санкций против России
Фото: ReutersReuters

По его словам, в краткосрочной перспективе антироссийские санкции неэффективны.

«К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе — через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе из-за роста цен на сырье Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти», — высказал мнение Моравецкий.

18 июня в МИД Польши призвали ЕС инициировать седьмой пакет санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Владимир Путин,ЕС,
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