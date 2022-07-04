Польша заявила о неэффективности санкций против России

Россия не испытывает особых сложностей в ситуации с санкциями, наложенными странами Европы из-за ее специальной военной операции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.

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По его словам, в краткосрочной перспективе антироссийские санкции неэффективны.

«К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе — через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе из-за роста цен на сырье Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти», — высказал мнение Моравецкий.

18 июня в МИД Польши призвали ЕС инициировать седьмой пакет санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.