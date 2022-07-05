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4 часа назад

Новые тысячные и пятитысячные купюры появятся в России

Vse42.ruиещё 1

Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил о том, что на данный момент ведется разработка нового дизайна для купюр номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

Новые тысячные и пятитысячные купюры появятся в России
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам Трачука, сейчас уже выбраны основные объекты, которые будут изображены на купюрах, и теперь специалисты занимаются их художественным оформлением.

– Они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированной банкноты 100 рублей, – уточнил РИА "Новости" руководитель Гознака.

Напомним, ранее Банк России презентовал новую сторублевую купюру. До 2025 года планируется модернизировать и другие банкноты образца 1997 года. В 2023 году в обращение запустят новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 – 500 рублей, а в 2025 – 10 и 50 рублей.

Экономика,Аркадий Трачук,Гознак,Банк России,
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