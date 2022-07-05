Новые тысячные и пятитысячные купюры появятся в России

Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил о том, что на данный момент ведется разработка нового дизайна для купюр номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

По словам Трачука, сейчас уже выбраны основные объекты, которые будут изображены на купюрах, и теперь специалисты занимаются их художественным оформлением.

– Они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированной банкноты 100 рублей, – уточнил РИА "Новости" руководитель Гознака.