Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюллетень от имени японских министерств финансов, иностранных дел, а также экономики, торговли и промышленности. Кроме того, страна обнародовала новый санкционный список — в нём 57 физических лиц и организации из России и Белоруссии.

Фото: ТАСС ТАСС

Под санкции попали в том числе глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, родственники основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, а также виолончелист Сергея Ролдугин с женой.

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Среди компаний, попавших под санкции:

«Алмаз-Антей»;

Фонд стратегической культуры;

информационные порталы SouthFront и Инфорос.

Среди белорусских организаций — «Авиакомпания Трансавиаэкспорт», «АГАТ – системы управления» и другие.

Санкции предполагают заморозку активов в Японии, а также запрет на проведение финансовых операций с лицами и организациями, попавшими в список.

Япония также вводит запрет на оказание услуг России, включая аудит, консультационные услуги по вопросам управления и трастовые услуги. Этот запрет вступит в силу с 5 сентября.

Японское правительство также утвердило запрет на импорт российского золота, но когда он начнёт действовать, пока неизвестно.

В июне в рамках очередного пакета санкций Япония заморозила активы 70 российских физических и юридических лиц, запретила 90 российским предприятиям и компаниям, которые могут быть связаны с военной отраслью РФ, вывозить японскую продукцию.

Также власти страны ввели санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Под ограничения также попал Белорусский банк развития и реконструкции. Ещё Япония запретила экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров, а также некоторых других категорий товаров. До этого Япония запретила продавать в Россию передовые технологии, включая 3D-принтеры и квантовые компьютеры.