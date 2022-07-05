Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюллетень от имени японских министерств финансов, иностранных дел, а также экономики, торговли и промышленности. Кроме того, страна обнародовала новый санкционный список — в нём 57 физических лиц и организации из России и Белоруссии.
Под санкции попали в том числе глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, родственники основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, а также виолончелист Сергея Ролдугин с женой.
Среди компаний, попавших под санкции:
Российские компании, которым будет запрещён экспорт из Японии — «Рубин», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), холдинг «Швабе» в составе «Ростеха», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, авиастроительный завод в Ульяновске «Авиастар», авиастроительный завод «Сокол» в Нижнем Новгороде, Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова.
Среди белорусских организаций — «Авиакомпания Трансавиаэкспорт», «АГАТ – системы управления» и другие.
Санкции предполагают заморозку активов в Японии, а также запрет на проведение финансовых операций с лицами и организациями, попавшими в список.
Япония также вводит запрет на оказание услуг России, включая аудит, консультационные услуги по вопросам управления и трастовые услуги. Этот запрет вступит в силу с 5 сентября.
Японское правительство также утвердило запрет на импорт российского золота, но когда он начнёт действовать, пока неизвестно.
В июне в рамках очередного пакета санкций Япония заморозила активы 70 российских физических и юридических лиц, запретила 90 российским предприятиям и компаниям, которые могут быть связаны с военной отраслью РФ, вывозить японскую продукцию.
Также власти страны ввели санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Под ограничения также попал Белорусский банк развития и реконструкции. Ещё Япония запретила экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров, а также некоторых других категорий товаров. До этого Япония запретила продавать в Россию передовые технологии, включая 3D-принтеры и квантовые компьютеры.
Ранее президент России передал компанию «Сахалин Энерджи» — оператора проекта «Сахалин-2» — российской фирме, созданной правительством. Она компания принадлежала «Газпрому», англо-голландской Shell и японским Mitsui & Co и Mitsubishi. «Газпром» сохранил долю в компании. Япония изъявляла желание сохранить доли в проекте «Сахалин-2».