У Европы возникли проблемы в энергетической войне с Россией

Европе не везет в энергетической войне с Россией, сообщает британский журнал The Economist.

Фото: ТАСС ТАСС

Запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры G7 ранее заявили, что будут находить возможности для ограничения цен на нефть и газ из РФ. Как пишет издание, граждан готовят к «болезненным последствиям».

The Economist напоминает, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. Простой может продлиться три месяца, в результате чего Европа лишится 2,5% газовых поставок из России.

Компания «Газпром» уже сообщила, что поставки газа в Европу через трубопровод «Северный поток — 1» сократятся до 40% с учетом его пропускной способности. В результате европейские страны лишились 7,5% поставок.

Возникают опасения, что «Северный поток», который в июле 2022 года планируется остановить на обслуживание, не сможет возобновить деятельность после завершения необходимых работ, пишет журнал. Если прогнозы сбудутся, то предстоящей зимой Европа воспользуется запасами газа. В настоящее время они составляют около 60% от нужного объема.