Politico: в США готовятся к рецессии

Хотя президент США Джозеф Байден публично поддерживает меры Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в стране, в Вашингтоне все больше ожидают рецессию, которая усугубит экономические проблемы администрации. Об этом сообщает издание Politico.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что «шепот» о грядущем экономическом спаде в стране — от Уолл-стрит до Вашингтона — превратился «почти в рев», и американцы настроены довольно пессимистично, несмотря на то, что безработица составляет 3,6% — почти минимум современной эпохи.

По данным Politico, демократы готовятся к возможной рецессии, республиканцы считают спад «неизбежным», а аналитики Уолл-стрит все чаще включают его в свои прогнозы.