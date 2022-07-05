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1 час назад

Politico: в Вашингтоне все больше ожидают рецессии

Газета.Ruиещё 2

Хотя президент США Джозеф Байден публично поддерживает меры Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в стране, в Вашингтоне все больше ожидают рецессию, которая усугубит экономические проблемы администрации. Об этом сообщает издание Politico.

Politico: в США готовятся к рецессии
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что «шепот» о грядущем экономическом спаде в стране — от Уолл-стрит до Вашингтона — превратился «почти в рев», и американцы настроены довольно пессимистично, несмотря на то, что безработица составляет 3,6% — почти минимум современной эпохи.

По данным Politico, демократы готовятся к возможной рецессии, республиканцы считают спад «неизбежным», а аналитики Уолл-стрит все чаще включают его в свои прогнозы.

Финансисты одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике американской экономики и считают, что та находится в опасной близости к рецессии. При этом аналитики ожидают дальнейший рост американской экономики. Подобное может случиться в том числе, если «работодатели будут стремиться не сокращать персонал даже в периоды слабого спроса».

Экономика,Джозеф Байден,ФРС,
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