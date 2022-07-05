Европейцам не хватает поставок СПГ из США

Объемов поставок сниженного природного газа (СПГ) из США не хватает для удовлетворения потребностей европейских потребителей. Об этом сообщает EADaily.

«Газпром» по техническим причинам был вынужден сократить поставки газа в Европу. Из-за этого США активно нарастили экспорт СПГ. Однако поставляемых объемов все равно не хватает, чтобы полноценно снабжать европейские производства и дома, отметили в публикации.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, все процессы на рынке будут приостановлены, что станет катастрофой для ряда отраслей. При этом речь идет не о нескольких днях, а о большом сроке. Причем некоторые люди могут лишиться работы из-за сложившейся ситуации.