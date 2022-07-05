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1 час назад

EADaily: европейцам не хватает поставок СПГ из США

Газета.Ru

Объемов поставок сниженного природного газа (СПГ) из США не хватает для удовлетворения потребностей европейских потребителей. Об этом сообщает EADaily.

Европейцам не хватает поставок СПГ из США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Газпром» по техническим причинам был вынужден сократить поставки газа в Европу. Из-за этого США активно нарастили экспорт СПГ. Однако поставляемых объемов все равно не хватает, чтобы полноценно снабжать европейские производства и дома, отметили в публикации.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, все процессы на рынке будут приостановлены, что станет катастрофой для ряда отраслей. При этом речь идет не о нескольких днях, а о большом сроке. Причем некоторые люди могут лишиться работы из-за сложившейся ситуации.

1 июля в своем Twitter глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль сообщил, что в июне Соединенные Штаты впервые в истории обогнали Россию по объему проданного в Европу газа. Бироль отметил, что переориентацию можно объяснить резким сокращением поставок со стороны «Газпрома», из-за чего странам Евросоюза необходимо срочно снижать потребление газа, чтобы подготовиться к зиме.

Экономика,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,Газпром,ЕС,
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