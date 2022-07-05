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1 час назад

Европейцев призвали отказаться от старых холодильников из-за Путина

Елена Прошина

Жителей Европы призывают отказаться от старой бытовой техники из-за президента России Владимира Путина. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас, пишет «Газета.ру».

Европейцев призвали отказаться от старых холодильников из-за Путина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам журналиста, экономия электроэнергии связана с экономией природного газа. Большая часть электричества в Европе вырабатывается благодаря сжиганию газа, а его следует сохранить на зиму для обогрева домов. Блас напоминает, что бытовая техника съедает огромное количество энергии, которую следует экономить.

«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!» — призвал журналист.

Блас пояснил, что газ импортируется из России, то есть отказ от старых холодильников, стиральных машин и другой техники поможет сократить зависимость от российских энергоресурсов.

Это уже не первый призыв европейцев к экономии. Ранее датский еврокомиссар Маргрет Вестагер посоветовала европейцам меньше мыться, чтобы «наказать Россию». Немцев призывают реже ходить в душ, не использовать мыло, а также почаще размораживать морозильную камеру - – это сэкономит энергию.

Экономика,Хавьер Блас,Маргрет Вестагер,Владимир Путин,
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