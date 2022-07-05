Европейцев призвали отказаться от старых холодильников из-за Путина

Жителей Европы призывают отказаться от старой бытовой техники из-за президента России Владимира Путина. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас, пишет «Газета.ру».
По словам журналиста, экономия электроэнергии связана с экономией природного газа. Большая часть электричества в Европе вырабатывается благодаря сжиганию газа, а его следует сохранить на зиму для обогрева домов. Блас напоминает, что бытовая техника съедает огромное количество энергии, которую следует экономить.
«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!» — призвал журналист.
Блас пояснил, что газ импортируется из России, то есть отказ от старых холодильников, стиральных машин и другой техники поможет сократить зависимость от российских энергоресурсов.
Это уже не первый призыв европейцев к экономии. Ранее датский еврокомиссар Маргрет Вестагер посоветовала европейцам меньше мыться, чтобы «наказать Россию». Немцев призывают реже ходить в душ, не использовать мыло, а также почаще размораживать морозильную камеру - – это сэкономит энергию.