Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
2 часа назад

Поставки российской нефти в Азию упали

Lenta.ru

Морской экспорт сырой нефти из России восстановился после падения, но поставки в Азию снижаются, пишет Bloomberg.

Поставки российской нефти в Азию упали
Фото: ReutersReuters

Они упали более чем на 15 процентов от максимумов, наблюдаемых в конце мая. За последние четыре недели потоки в Азию составили 52 процента от общего объема морского экспорта России.

Азиатские страны, в которых доминируют Китай и Индия, по-прежнему получают более половины всей нефти из России, но эта доля также падает. Поставки в Китай в среднем за четыре недели составили 887 тысяч баррелей в день, а в Индию — 641 тысяча баррелей в день. Отгрузка в другие азиатские страны практически прекратилась, редкие грузы направляются в Японию и Южную Корею с терминалов в Тихом океане.

В целом морские перевозки России вернулись к уровню в 3,67 миллиона баррелей в сутки, что в целом соответствует показателям начала апреля. Поставки сырой нефти в июле принесут Кремлю около 7,53 доллара за баррель по сравнению с 6,11 доллара за баррель в июне, отмечает издание.

Страны «Большой семерки» (G7) ранее обсудили механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее стоимость вдвое. В свою очередь, аналитики банка JPMorgan предсказали, что цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно сократит объемы добычи топлива.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители