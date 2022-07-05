Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС

Фонд социального страхования и Пенсионный фонд объединят в одну структуру, которая будет называться Фонд пенсионного и социального страхования. Кроме того, будут установлены единые тарифы страховых взносов для работодателей. А работники, которые трудятся не по трудовым договорам, а по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам. Такой пакет законов Госдума приняла в окончательном третьем чтении на заседании 5 июля.

Фото: ТАСС ТАСС

Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат — они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу «одного окна», добавил он.

Видео дня

С 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сказал председатель Госдумы. Так, по расчетам Минтруда, к 2025 году максимальный размер таких выплат вырастет в полтора раза.

«С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами», — сказал Володин.

Согласно закону, по общему правилу тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование установят в единых размерах: в рамках предельной величины базы для начисления страховых взносов — 30 процентов, а свыше базы — 15,1 процента. А все льготные категории плательщиков объединят в три группы, и каждая из них будет платить по своему тарифу. В том числе, ко второму чтению законом предусмотрели пониженные страховые взносы для плательщиков взносов, которые производят выплаты студенческим отрядам.

Кроме того, оптимизация позволит освободить помещения, которые станут использовать для социальный целей - там будут открыты дополнительные органы медико-социальной экспертизы и места для досуга людей пожилого и предпенсионного возраста, сказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В систему обязательного медицинского страхования также включат временно пребывающих и постоянно проживающих в России иностранцев, сказала депутат от «Единой России» Светлана Бессараб.

По словам Нилова, изначально депутаты выражали обеспокоенность, что это приведет к так называемому «медицинскому туризму».

«Но ко второму чтению нашу межфракционную поправку поддержала Дума, поддержало Правительство. Мы эту обеспокоенность сняли. Теперь наша система здравоохранения будет получать дополнительные вносы, но при этом медицинский туризм исключен, потому как пользоваться услугами в полном объеме в рамках ОМС можно будет только через три года с начала выплаты взносов со стороны работодателей», — пояснил он.