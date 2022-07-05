Назад в 90-е: в Литве разразился экономический кризис

Литву накрыл масштабный экономический кризис, сопоставимый с ситуацией середины 90-х, цены на продукты растут, а сбережения населения стремительно «тают». Об этом пишет литовское издание Delfi.

По данным Департамента статистики, в июне инфляция в Литве превысила 20%. При этом опрошенные изданием местные жители говорят о куда более существенном росте цен на продукты, чем заявленные властями 3%.

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«Ячневая крупа стоила 29 центов, а сейчас 75 центов», «Сыр Peliukas, например, стоил 2,99, а сейчас 4,99 евро. Очень выросли цены», - констатировали они.

Данные Центра содействия сельскохозяйственному рынку (ЦССР), которые привело издание, свидетельствуют, что сильнее всего подорожали бакалея, овощи и молочные продукты. Так, цена на соль выросла на 179%, а на гречку - на 102%. Стоимость капусты поднялась на 59%, а свеклы - на 67%. Среди фруктов сильнее всего подорожали апельсины - на 22%, а среди молочных продуктов - фасованное обезжиренное молоко - на 53% - и сливочное масло - на 48%. Также зафиксирован рост цен на мясную продукцию.

При этом выросшие цены пока не сказываются на потреблении.

«Спрос высок и пока у людей есть еще деньги в запасе, кроме того, они думают, что нынешний кризис временный», - пояснил представитель Центробанка Литвы Аурелиюс Дабушинскас.

Однако экономисты отмечают, что предпосылок для завершения кризиса нет, наоборот, он усугубляется. И осенью «люди оценят содержимое кошельков и могут начать экономить», считают они.

По словам главы Минфина Гинтаре Скайсте, в июле инфляция, скорее всего, будет еще больше. Подобного роста цен Литва не видела с 1996 года, констатировало издание.

Ранее Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ввел ЕС на фоне украинского кризиса. Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий.