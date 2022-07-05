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54 минуты назад

Bloomberg: рост цен на газ на 700% сделал его символом новой экономической "холодной войны"

Газета.Ru

Рост цен на природный газ на 700% с начала 2021 года сделал его символом новой экономической «холодной войны», грозя рецессией всей Европе. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на экспертов и участников рынка.

В публикации отметили, что дефицит газа может отразиться на всей мировой экономике. Сейчас природный газ конкурирует с нефтью и определяет геополитику по всему миру. Однако топливо может на всех не хватить. Речь идет о том, что рост цен на газ на 700% с начала 2021 года подталкивает экономику Европы и даже США к длительной рецессии.

Эксперты указали, что в сложившихся обстоятельствах правительства стран Европы все чаще стали говорить об использовании менее экологичного топлива, постепенно отодвигая на вторые роли «зеленую повестку».

Аналитики посчитали, что такая ситуация сложилась, отчасти, из-за спецоперации России на Украине. Кроме того, Россия активнее стала уменьшать поставки газа по трубопроводу в ответ на заявления европейских политиков по отказу от ресурсов из РФ. Из-за этого Европа может получить недостаточные поставки СПГ из США, что грозит серьезным дефицитом в преддверии отопительного сезона.

Ранее во вторник газета Financial Times сообщила, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы на фоне сокращения поставок природного газа по трубопроводам из России.

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